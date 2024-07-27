«Ливерпуль» и «Арсенал» поборются за подписание нападающего дортмундской «Боруссии»

Английские «Ливерпуль» и «Арсенал» поспорят за подписание нападающего дортмундской «Боруссии» Дониэлла Малена. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «Ливерпуль» рассматривает футболиста в качестве потенциальной замены своему нападающему Мохамеду Салаху, в то время как «Арсенал» хочет приобрести Малена в конкуренцию к Букайо Саке. Сообщается, что Мален из этих двух вариантов предпочитает лондонский клуб.

Мален выступает за «Боруссию» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне нидерландец провёл за «шмелей» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.