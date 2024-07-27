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Сербский футболист из клуба РПЛ хочет получить российское гражданство

Сербский футболист из клуба РПЛ хочет получить российское гражданство
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что сербский футболист подмосковной команды Петар Голубович намерен получить гражданство РФ.

«Другой наш член команды на прошлой неделе поделился желанием получить российский паспорт. Мы начали консультации по оформлению документов для Голубовича, с клубом у футболиста ещё два года контракта», — приводит слова Оленева ТАСС.

Летом в «Химки» перешёл аргентинский нападающий Лукас Вера, который выступал за «Оренбург». Ранее он сообщал, что намерен получить гражданство РФ.

Напомним, Голубовичу 30 лет, он выступает за «Химки» с 2023 года. В разные годы он играл за сербский ОФК, итальянские «Рому», «Новару», «Пистойезе», «Пизу», а также за бельгийский «Кортрейк» и норвежский «Олесунн».

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