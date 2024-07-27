Мадридский «Атлетико» объявил о достижении соглашения по переходу чемпиона Евро-2024

«Атлетико» Мадрид объявил о достижении соглашения с «Реалом Сосьедад» о переходе центрального защитника Робена Ле Нормана.

«Атлетико» Мадрид и «Реал Сосьедад» достигли соглашения о трансфере Робина Ле Нормана, которое будет официально оформлено в ближайшие несколько дней, когда игрок вернётся из отпуска, в котором он находится после победы на Евро-2024 в составе сборной Испании», — говорится в заявлении пресс-службы мадридского клуба.

Ле Норман в прошлом сезоне сыграл 43 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. По версии интернет-портала Transfermarkt, стоимость Ле Нормана составляет € 40 млн.

Сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех сборных.