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Логашов считает, что «Ростов» будет выше «Локомотива» и «Спартака» в таблице по итогам РПЛ

Логашов считает, что «Ростов» будет выше «Локомотива» и «Спартака» в таблице по итогам РПЛ
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Бывший игрок «Локомотива» и «Ростова» Арсений Логашов высказался о предстоящем матче между «Динамо» и железнодорожниками во 2-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо», скорее всего, выиграет. Если вспомнить последние игры обеих команд, то «Динамо» выглядело очень уверенно и добилось победы, а «Локомотив», скрипя зубами, победил. Плюс ушли хорошие футболисты: Глушенков, Дзюба, и мне кажется, это повлияет на результат.

По крайней мере, для того чтобы начать добиваться результата, какое-то время «Локомотиву» понадобится. «Локомотив» в нынешнем составе может претендовать, я надеюсь, на пятёрку, но на самом деле место шестое-седьмое. Плюс-минус, как и «Спартак», наверное. Думаю, в этом году «Ростов» обгонит и тех и других», – приводит слова Логашова Metaratings.

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