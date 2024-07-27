Логашов считает, что «Ростов» будет выше «Локомотива» и «Спартака» в таблице по итогам РПЛ

Бывший игрок «Локомотива» и «Ростова» Арсений Логашов высказался о предстоящем матче между «Динамо» и железнодорожниками во 2-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Динамо», скорее всего, выиграет. Если вспомнить последние игры обеих команд, то «Динамо» выглядело очень уверенно и добилось победы, а «Локомотив», скрипя зубами, победил. Плюс ушли хорошие футболисты: Глушенков, Дзюба, и мне кажется, это повлияет на результат.

По крайней мере, для того чтобы начать добиваться результата, какое-то время «Локомотиву» понадобится. «Локомотив» в нынешнем составе может претендовать, я надеюсь, на пятёрку, но на самом деле место шестое-седьмое. Плюс-минус, как и «Спартак», наверное. Думаю, в этом году «Ростов» обгонит и тех и других», – приводит слова Логашова Metaratings.