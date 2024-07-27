Довбик отказался разговаривать с Симеоне, игрок уверен в переходе в «Рому» — источник

Нападающий «Жироны» и сборной Украины Артём Довбик отказался разговаривать с главным тренером мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, сообщает журналист Джакопо Алипранди в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, аргентинский специалист попытался связаться с форвардом, чтобы убедить его перейти в испанский клуб. Сообщается, что Довбик отказался с ним говорить и уверен в переходе в «Рому».

В минувшем сезоне Довбик принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.