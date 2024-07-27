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Григорян дал прогноз на матч «Динамо» с «Локомотивом» во 2-м туре РПЛ

Григорян дал прогноз на матч «Динамо» с «Локомотивом» во 2-м туре РПЛ
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Российский тренер Александр Григорян выразил мнение, что «Динамо» победит «Локомотив» в московском дерби в рамках 2‑го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что «Локомотив» будет отдавать игровое пространство «Динамо». Потому что та формация, в которую пытается играть Михаил Галактионов, направлена на то, чтобы дать себе простор в атаке — для Сергея Пиняева или Дмитрия Воробьёва. «Динамо» же всё равно будет играть первым номером по стилю, даже без южноамериканцев в составе.

У «Динамо» недостаточно исполнителей в атаке, кроме Тюкавина. Но всё равно думаю, что бело‑голубые одержат победу, скорее всего, со счётом 2:1», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Динамо» и «Локомотивом» состоится в субботу, 27 июля. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 17:30 по московскому времени. В прошлом сезоне команды встречались друг с другом дважды. В первом круге была зафиксирована ничья 0:0, во втором круге победу одержало «Динамо» (2:1).

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