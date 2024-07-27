Илья Абаев оценил конкуренцию среди вратарей ЦСКА

Бывший голкипер московского «Локомотива» Илья Абаев оценил конкуренцию вратарей ЦСКА. Сейчас в команде находятся голкиперы Игорь Акинфеев, Владислав Тороп и вернувшийся из аренды в «Урале» Илья Помазун. В заявке также есть голкипер Данила Боков.

«В ЦСКА сейчас три голкипера с амбициями быть первым номером — это здорово. Тут всегда есть выбор на случай, если что-то произойдёт с основным вратарём.

С другой стороны, отсутствие практики для ребят, которые уже могут претендовать на место в основе, — это, конечно, не очень хорошо. Для прогресса и развития вратарей очень важен игровой тонус», — приводит слова Абаева Legalbet.

В стартовом туре нового сезона чемпионата России по футболу московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ростовом» — встреча закончилась со счётом 0:0.

Напомним, ЦСКА завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на шестом месте.