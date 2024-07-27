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Экс-игрок «Локомотива» Коломейцев считает, что клуб ещё ощутит потерю лидеров команды

Экс-игрок «Локомотива» Коломейцев считает, что клуб ещё ощутит потерю лидеров команды
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Комментарии

Бывший нападающий «Локомотива» Александр Коломейцев высказался о перспективах железнодорожников в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

– Не думаете, что из-за потери лидеров «Локомотив» может провалиться в этом сезоне?
– Смотря что считать провалом.

– Непопадание в топ-5.
– Тяжело сказать. Думаю, что тренерскому штабу виднее, как действовать в этой ситуации. Может, у клуба нет задачи попасть в топ-5. Всё равно в команде ещё остались опытные футболисты. Но, конечно, «Локомотив» ещё ощутит потерю лидеров.

– Как можно в один момент заменить пять ушедших ключевых футболистов?
– Раз клуб отпустил ключевых футболистов, значит, их есть кем заменить. Как отразится смена схемы в обороне на игре? Я не знаю, не очень плотно слежу за командой, – приводит слова Коломейцева Metaratings.

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