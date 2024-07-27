Экс-игрок «Локомотива» Коломейцев считает, что клуб ещё ощутит потерю лидеров команды

Бывший нападающий «Локомотива» Александр Коломейцев высказался о перспективах железнодорожников в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

– Не думаете, что из-за потери лидеров «Локомотив» может провалиться в этом сезоне?

– Смотря что считать провалом.

– Непопадание в топ-5.

– Тяжело сказать. Думаю, что тренерскому штабу виднее, как действовать в этой ситуации. Может, у клуба нет задачи попасть в топ-5. Всё равно в команде ещё остались опытные футболисты. Но, конечно, «Локомотив» ещё ощутит потерю лидеров.

– Как можно в один момент заменить пять ушедших ключевых футболистов?

– Раз клуб отпустил ключевых футболистов, значит, их есть кем заменить. Как отразится смена схемы в обороне на игре? Я не знаю, не очень плотно слежу за командой, – приводит слова Коломейцева Metaratings.