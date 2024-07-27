Нападающий Эндрик представлен в качестве игрока мадридского «Реала»

Нападающий Эндрик представлен в качестве нового игрока мадридского «Реала».

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Игрок будет выступать в «Реале» под 16-м номером. Футболист уже прошёл медобследование. После презентации игрок даст свою первую пресс-конференцию в качестве футболиста мадридского клуба.

18-летний Эндрик подписал контракт с «Реалом» этой зимой. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Эндрик является воспитанником «Палмейраса», прошёл путь от U17 до основной команды. Всего за первый состав бразильской команды нападающий сыграл 80 матчей, забил 21 мяч и отдал четыре голевые передачи. В прошлом сезоне нападающий был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии.Transfermarkt оценивает 17-летнего футболиста в € 60 млн.