Наумов: вряд ли «Локомотиву» удастся победить «Динамо» в дерби

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РПЛ между московским «Динамо» и красно-зелёными. Игра состоится сегодня, 27 июля, в 17:30 мск.

«Я думаю, что матч будет тяжёлый для «Локомотива». Всё-таки «Динамо» выглядит сегодня предпочтительнее и будет фаворитом в этом матче.

Тем более будут играть на поле «Динамо» при поддержке трибун. Думаю, что вряд ли «Локомотиву» удастся выиграть. Будет или ничья, или победа «Динамо» с минимальным счётом — 2:1, 3:1. Скорее 2:1», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Нуриахметовой.

В прошлом сезоне команды встречались друг с другом дважды. В первом круге была зафиксирована ничья 0:0, во втором круге победу одержало «Динамо» (2:1).