БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселоне» не хватит средств на Канселу, игрока хотят видеть в Саудовской Аравии и Италии

«Барселоне» не хватит средств на Канселу, игрока хотят видеть в Саудовской Аравии и Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Защитником «Манчестер Сити» и сборной Португалии Жоау Канселу, выступавшим в прошедшем сезоне за «Барселону» на правах аренды, интересуются клубы из Саудовской Аравии и Италии, сообщает интернет-издание Sport.es.

По информации источника, «горожане» хотят получить за игрока € 30 млн и не желают снова отправлять его в аренду. «Барселона», которая заинтересована в трансфере, может предложить только € 20 млн. Сообщается, что на игрока обратили внимание два клуба из Саудовской Аравии — «Аль-Ахли» и «Аль-Иттифак», они могут предложить за футболиста нужную сумму.

Также сообщается, что за Канселу наблюдают два клуба итальянской Серии А, за которые игрок выступал ранее — «Интер» и «Ювентус». Но они хотят убедить клуб всё-таки отправить футболиста в аренду.

30-летний футболист перешёл в «Манчестер Сити» из «Ювентуса» в августе 2019 года. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает Канселу в € 25 млн.

В минувшем сезоне за «Барселону» защитник сыграл 42 матча, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» и «Барселона» не могут договориться о переходе Жоау Канселу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android