«Барселоне» не хватит средств на Канселу, игрока хотят видеть в Саудовской Аравии и Италии

Защитником «Манчестер Сити» и сборной Португалии Жоау Канселу, выступавшим в прошедшем сезоне за «Барселону» на правах аренды, интересуются клубы из Саудовской Аравии и Италии, сообщает интернет-издание Sport.es.

По информации источника, «горожане» хотят получить за игрока € 30 млн и не желают снова отправлять его в аренду. «Барселона», которая заинтересована в трансфере, может предложить только € 20 млн. Сообщается, что на игрока обратили внимание два клуба из Саудовской Аравии — «Аль-Ахли» и «Аль-Иттифак», они могут предложить за футболиста нужную сумму.

Также сообщается, что за Канселу наблюдают два клуба итальянской Серии А, за которые игрок выступал ранее — «Интер» и «Ювентус». Но они хотят убедить клуб всё-таки отправить футболиста в аренду.

30-летний футболист перешёл в «Манчестер Сити» из «Ювентуса» в августе 2019 года. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает Канселу в € 25 млн.

В минувшем сезоне за «Барселону» защитник сыграл 42 матча, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.