БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» — «Локомотив»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Динамо» — «Локомотив»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и «Локомотивом». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздастся в 17:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Динамо» в первом матче нового сезона РПЛ обыграло воронежский «Факел» со счётом 3:1. В свою очередь, «Локомотив» оказался сильнее «Акрона» (3:2). Новый сезон РПЛ пройдёт с 20 июля 2024 года по 24 мая 2025-го.

В прошлом сезоне команды встречались друг с другом дважды. В первом круге была зафиксирована ничья 0:0, во втором круге победу одержало «Динамо» (2:1).

Турнирная таблица РПЛ
Календарь матчей РПЛ
Материалы по теме
Григорян дал прогноз на матч «Динамо» с «Локомотивом» во 2-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android