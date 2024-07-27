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«Динамо» — «Локомотив»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 27 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и «Локомотивом». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздастся в 17:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Динамо» в первом матче нового сезона РПЛ обыграло воронежский «Факел» со счётом 3:1. В свою очередь, «Локомотив» оказался сильнее «Акрона» (3:2). Новый сезон РПЛ пройдёт с 20 июля 2024 года по 24 мая 2025-го.

В прошлом сезоне команды встречались друг с другом дважды. В первом круге была зафиксирована ничья 0:0, во втором круге победу одержало «Динамо» (2:1).