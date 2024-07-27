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«Рубин» — «Зенит»: во сколько начнётся матч 2-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Рубин» — «Зенит»: во сколько начнётся матч 2-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 27 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток раздастся в 17:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Оба клуба успешно стартовали в новом сезоне чемпионата России по футболу. Петербургский коллектив в гостях обыграл «Крылья Советов» со счётом 4:0, а казанцы на выезде одержали победу над «Пари НН» (4:2).

«Зенит» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на первом месте. «Рубин» финишировал в турнирной таблице восьмым.

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