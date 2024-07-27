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Агент Голенкова высказался о будущем игрока на фоне слухов об интересе ЦСКА и «Локомотива»

Андрей Талаев, представляющий нападающего «Ростова» Егора Голенкова, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны московских ЦСКА и «Локомотива».

«Не готов комментировать интерес к Голенкову, но Егор готов рассмотреть варианты из других клубов, если конечно, этот вариант устроит «Ростов», – приводит слова Талаева Metaratings.

В новом сезоне Голенков принял участие в двух матчах, в которых отметился забитым голом.

Голенков в прошлом сезоне сыграл 39 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

«Ростов» после двух сыгранных матчей нового сезона РПЛ набрал четыре очка.