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Стрепетов считает, что Глушенков станет головной болью для «Рубина» в матче с «Зенитом»

Стрепетов считает, что Глушенков станет головной болью для «Рубина» в матче с «Зенитом»
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Заслуженный тренер России Алексей Стрепетов высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Рубином» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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«Рахимов очень хорошо знает «Зенит», всегда старается подготовиться к противостоянию с ним. Раньше он старался насытить оборону, фланги, чтобы перекрыть Сантоса, Мостового, Малкома, когда тот ещё играл за «Зенит». Очень хорошо игроки «Рубина» действовали в середине поля, старались лишить мяча Вендела, Клаудиньо. У него была схема игры против «Зенита» отработана: закрыть края и не позволить сделать острую передачу на Кассьерру. И, конечно, сыграть в быструю контратаку, найти свободные зоны, которые «Зенит» оставлял. Такую тактику он 100% снова изберёт.

Но у Рахимова будет проблема. «Зенит» стал играть по-другому с приходом Глушенкова. Возросла опасность атак через центр, с быстрыми вертикальными передачами, врываниями в штрафную. Фланги сейчас не так задействованы у петербуржцев, как раньше. Вспомните матч с «Крыльями» — там Кассьерра забил после фланговой передачи, и всё. Зато в середине поля у «Зенита» сильный кулак: Барриос, Вендел, Глушенков. Очень моторные, непредсказуемые игроки. Как Рахимову удастся их перекрыть, увидим. Думаю, это большая головная боль для тренера «Рубина». И не только для него», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

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