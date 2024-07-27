«Рубин» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 17:30

Сегодня, 27 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток раздастся в 17:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящей встречи.

Оба клуба успешно стартовали в новом сезоне чемпионата России по футболу. Петербургский коллектив в гостях обыграл «Крылья Советов» со счётом 4:0, а казанцы на выезде одержали победу над «Пари НН» (4:2).

«Зенит» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на первом месте. «Рубин» финишировал в турнирной таблице восьмым.