БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Странная история». Игорь Корнеев раскритиковал «Спартак» за условия сделки по Барко

«Странная история». Игорь Корнеев раскритиковал «Спартак» за условия сделки по Барко
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Игорь Корнеев раскритиковал «Спартак» за условия сделки по переходу полузащитника Эсекьеля Барко в стан красно-белых из аргентинского «Ривер Плейт».

«Во-первых, Барко это не игрок основы «Ривер Плейт», так что по сумме трансфера есть большие вопросы. Откуда вообще такой ценник за игрока, у которого на протяжении нескольких лет слабая статистика?

Во-вторых,⁠ у Барко есть неплохие качества, но у него рост 165 сантиметров. Где его собирается использовать «Спартак»? И почему два дня назад объявили о его подписании, если футболист находится в Москве больше недели? Странная история», — приводит слова Корнеева «РБ Спорт».

Контракт с игроком заключён до 2027 года.

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатили около € 15 млн за аргентинского футболиста, а зарплата Барко в Москве составляет € 2,5 млн за сезон.

Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он выступал в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». В минувшем сезоне полузащитник провёл за аргентинцев 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

Материалы по теме
Агент Барбоза высказался о трансфере Барко в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android