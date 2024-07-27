Флорентино Перес обратился к Эндрику во время его презентации в качестве игрока «Реала»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес обратился к нападающему Эндрику во время презентации футболиста в качестве игрока «Королевского клуба».

«Дорогой Эндрик, этот момент был тем, о чём ты мечтал в детстве. Мы только что увидели, что этот парень очень ясно дал понять, что хочет стать профессионалом и играть за нашу команду. Ты осуществил мечту всей своей жизни.

Сегодня ты здесь со своей семьёй и своей девушкой. Они хотят сопровождать тебя на этом пути, также как и лучшие болельщики мира.

Ты стал одной из восходящих звёзд мирового футбола. Будучи единственным, кто выиграл все титулы с «Палмейрасом» и став лучшим футболистом команды. Мы гордимся тем, что приветствуем тебя в нашей большой семье», — приводит слова Переса As.

Игрок будет выступать в «Реале» под 16-м номером. Футболист уже прошёл медобследование. После презентации игрок даст свою первую пресс-конференцию в качестве футболиста мадридского клуба.