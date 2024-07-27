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Билялетдинов: в СКА Довбня меня устраивал, но логики в его переходе в «Спартак» не вижу

Билялетдинов: в СКА Довбня меня устраивал, но логики в его переходе в «Спартак» не вижу
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Известный тренер Ринат Билялетдинов отреагировал на переход голкипера Александра Довбни в «Спартак».

«Не знаю, почему «Спартак» сделал выбор в пользу Довбни. В памяти у меня остались его две очень удачные игры как раз со «Спартаком». 37-летний вратарь был в «Локомотиве» — Гильерме, а в «Спартаке» Андрей Дикань. Артём Ребров вроде до этого возраста не доиграл. Сложно объяснить такой переход. Максименко ещё в 1-м туре «привёз» гол.

Не сказал бы, что у Довбни был какой-то звёздный период, который остался незамеченным. Добротный вратарь, на линии прыгает, на выходах выходит. Мы немного поработали в Хабаровске, он трудился, меня устраивал. Но логического объяснение его переходу в «Спартак» найти не могу. Если только срочно кто-то понадобился, вдруг травмы у кого-то. Никакой перспективы тут нет, только здесь и сейчас. Наверное, у тренера есть замечания по обоим вратарям», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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