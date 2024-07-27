Матвей Сафонов сделал выбор между Джоковичем и Надалем

Голкипер сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов сделал выбор между звёздными теннисистами Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.

– Надаль или Джокович?

– Ты сказал, что по интересам будут вопросы (смеётся). Джокович, – сказал Сафонов в новом выпуске YouTube-канала «Мяч Shorts».

Напомним, 14 июня текущего года французский «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея из «Краснодара». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2029 года. 25-летний Матвей является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным статусного интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.