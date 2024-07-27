Бушманов объяснил, зачем «Спартак» подписал 37-летнего вратаря Довбню

Бывший российский футболист Евгений Бушманов высказался о переходе 37-летнего вратаря Александра Довбни в московский «Спартак».

«Я думаю, что приобретение Довбни понятно. Вместо того чтобы держать третьим вратарём Свинова или молодого голкипера, подписали опытного и возрастного вратаря. Что касается игровой практики, то не факт, что она ему нужна», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Вчера, 26 июля, «Спартак» объявил о заключении трудового соглашения с 37-летним вратарём Александром Довбней. Стороны подписали контракт на один год.

Напомним, последним клубом Довбни до того, как он присоединился к «Спартаку», был «Шинник», за который Александр выступал с июля 2023 года. 37-летний футболист покинул клуб из Ярославля в нынешнем июле. Первой командой Довбни на профессиональном уровне стала финская «Хака». В составе клуба из Валкеакоски голкипер получил опыт игры в еврокубках и стал серебряным призёром чемпионата страны. Затем вратарь выступал в России за «Торпедо», «Луч-Энергию», «СКА-Хабаровск», «Оренбург», «Ротор». Он помог «Торпедо» и «СКА-Хабаровск» добиться повышения в классе.