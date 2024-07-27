«Потерянный человек». Экс-игрок ЦСКА Кузнецов высказался об уходе Фернандеса из «Зенита»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался об уходе защитника Марио Фернандеса из «Зенита».

– Я изначально не понимал, зачем он пошёл в «Зенит». Я уже тогда сказал, что человек сбежал из ЦСКА и больше никогда не вернётся в клуб. Мои слова подтвердились.

– Вы бы не хотели видеть его в ЦСКА ни при каких обстоятельствах?

– А сейчас что, говорят, что он в ЦСКА может оказаться? Это вопрос к Бабаеву с Гинером. Мне этот футболист вообще неинтересен. Для меня Фернандес – потерянный человек. Говорить одно, а на деле делать другое… Я вижу конечный результат. По факту его в ЦСКА больше нет, – приводит слова Кузнецова Metaratings.

Напомним, 24 июля санкт-петербургский клуб сообщил об уходе Фернандеса. Агент игрока сообщал, что футболист хочет продолжить играть в России.

К «Зениту» 33-летний Марио Фернандес присоединился летом 2023 года. Бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В минувшем сезоне Фернандес провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.