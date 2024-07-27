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Червиченко: «Динамо» и «Локомотив» равны, в обеих командах в обороне косячат

Червиченко: «Динамо» и «Локомотив» равны, в обеих командах в обороне косячат
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче «Динамо» и «Локомотива» во 2-м туре РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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П1
X
П2

«Фаворита в матче «Динамо» — «Локомотив» нет. Обе команды прилично выглядят. Не исключено, что вообще закончат матч вничью. Что касается скепсиса в адрес «Локомотива», то у «Динамо» тоже не всё в порядке с защитой — запускают лихо. Команды примерно равны, я бы не стал до матча говорить о преимуществе у одной из команд. В обеих командах есть забивающие ребята, в обеих командах в обороне косячат», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 27 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и «Локомотивом». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздастся в 17:30 по московскому времени.

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