Никита Медведев рассказал, при каком условии Матвей Сафонов будет играть в «ПСЖ»

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев высказался о перспективах вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Не так давно был громкий переход из «Краснодара» в «ПСЖ» Матвея Сафонова. Как оцените его шансы вытеснить Джанлуиджи Доннарумму?

— Я просто пожелаю Матвею удачи во Франции. Верю, что он там станет первым номером. Считаю, что он заслуживает этого. А дальше время расставит всё на свои места. Неважно, Доннарумма там или не Доннарумма — если Матвей будет сильнее его, то будет играть, – приводит слова Медведева «Известия».

Напомним, 14 июня текущего года французский «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея из «Краснодара». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2029 года. 25-летний Матвей является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным статусного интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.