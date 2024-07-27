Александр Канищев поделился ожиданиями от матча «Рубин» — «Зенит»

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и казанским «Рубином». Игра состоится сегодня, 27 июля, в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящей встречи.

«Я думаю, что «Рубин» должен что-то противопоставить «Зениту». «Рубин» в 1-м туре выглядел очень неплохо, поэтому матч будет интересным и не будет в одни ворота. А «Зениту» точно не будет легко», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Оба клуба успешно стартовали в новом сезоне чемпионата России по футболу. Петербургский коллектив в гостях обыграл «Крылья Советов» со счётом 4:0, а казанцы на выезде одержали победу над «Пари НН» (4:2).