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Александр Канищев поделился ожиданиями от матча «Рубин» — «Зенит»

Александр Канищев поделился ожиданиями от матча «Рубин» — «Зенит»
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Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и казанским «Рубином». Игра состоится сегодня, 27 июля, в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящей встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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«Я думаю, что «Рубин» должен что-то противопоставить «Зениту». «Рубин» в 1-м туре выглядел очень неплохо, поэтому матч будет интересным и не будет в одни ворота. А «Зениту» точно не будет легко», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Оба клуба успешно стартовали в новом сезоне чемпионата России по футболу. Петербургский коллектив в гостях обыграл «Крылья Советов» со счётом 4:0, а казанцы на выезде одержали победу над «Пари НН» (4:2).

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