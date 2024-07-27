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Тен Хаг выступил в защиту полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маунта

Тен Хаг выступил в защиту полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маунта
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выступил в защиту полузащитника своей команды Мэйсона Маунта на фоне критики игрока относительно его выступления в прошлом сезоне.

«Вы не можете судить о [его первом] сезоне, потому что он был травмирован. Но когда он восстановится, он будет очень хорошим игроком для нас и мы сможем использовать его.

Он универсален, и это необходимо команде. В команде нужны определённые типы игроков, например, лидеры, командные игроки. Нам нужны индивидуальности, но и необходимы многофункциональные игроки. И он один из таких игроков. Он может играть на нескольких позициях, и я уверен, что он поможет команде», — приводит слова тен Хага пресс-служба клуба.

Английский футболист перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» летом 2023 года. За этот период он пропустил 147 дней из-за повреждений.

Маунт принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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