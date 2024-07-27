Генич: задолбала история с Соболевым и «Зенитом», хватит раскачивать красно-белую лодку

Спортивный комментатор Константин Генич поделился мнением о потенциальном переходе нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит».

«Реально задолбала эта история. Цепляются к Соболеву из-за цвета кроссовок, кепки… Есть универсальный ответ у экспертов — надо быть в команде. Удерживать игрока сложно. Вот есть Кордоба, которого «Зенит» очень хотел. Он готов был переподписать с «Краснодаром», а «Зенит» насыпает ещё больше. И Кордоба говорит — попылю здесь год и уеду в «Зенит». Когда Малышев говорит, что нет конкретного предложения, но переговоры идут — с кем он переговаривается: с Соболевым или с «Зенитом»? Не очень понимаю. Эта «Санта Барбара» надоела. «Зенит» хотел его подписать перед сезоном. Но не получилось. С каждым днём ситуация будет складываться не в пользу Александра, если он хочет уйти. Клуб сам должен этот вопрос с ним разрешить. Если есть конкретное и устраивающее предложение, договаривайтесь. Если нет — выйдете и скажите «У Соболева два года контракта. Он не продаётся. Хватит раскачивать красно-белую лодку», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Соболева отстранили от основной команды «Спартака».

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.