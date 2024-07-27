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«Пари НН» — ЦСКА: после первого тайма армейцы ведут в счёте с минимальной разницей

В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между нижегородским «Пари НН» и московским ЦСКА. Игра проводится на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. Стартовый свисток раздался в 15:00 по московскому времени. После первого тайма счёт 1:0 в пользу армейцев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Автором единственного гола в первой половине стал нападающий армейцев Тамерлан Мусаев.

В стартовом туре нового сезона чемпионата России по футболу московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ростовом» — встреча закончилась со счётом 0:0. «Пари НН» дома проиграл казанскому «Рубину» — 2:4.

Напомним, ЦСКА завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на шестом месте. «Пари Нижний Новгород» финишировал в турнирной таблице на 13-й строчке.