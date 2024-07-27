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«Байер» назвал сумму, которую клуб получит за переход Азмуна в команду из ОАЭ

«Байер» назвал сумму, которую клуб получит за переход Азмуна в команду из ОАЭ
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Технический директор леверкузенского «Байера» Девин Озек высказался о переходе нападающего клуба и сборной Ирана Сердара Азмуна в «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

«Мы получим гонорар в размере около € 5-6 млн от сделки», — приводит слова Озека известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Сообщается, что игрок подпишет контракт с командой на следующей неделе, документы уже готовы.

В минувшем сезоне иранский футболист выступал за «Рому» на правах аренды. Он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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