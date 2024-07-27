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Тренер ЦСКА Николич объяснил, почему Чалов не попал в стартовый состав на игру с «Пари НН»

Тренер ЦСКА Николич объяснил, почему Чалов не попал в стартовый состав на игру с «Пари НН»
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что нападающий Фёдор Чалов не попал в стартовый состав армейского клуба на матч 2‑го тура с «Пари НН» из соображений ротации.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 15'    

— Федор Чалов сегодня остался в запасе. По какой причине?
— Федор и Саша Зделар на скамейке, мы сделали ротацию. Поставили на поле игроков, которые на данный момент лучше готовы. У нас качественная скамейка сегодня, есть возможность менять игру через замены, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Чалов близок к переходу в ПАОК.

В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между нижегородским «Пари НН» и московским ЦСКА. Игра проводится на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. Стартовый свисток раздался в 15:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 0:0.

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