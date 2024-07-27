Тренер ЦСКА Николич объяснил, почему Чалов не попал в стартовый состав на игру с «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что нападающий Фёдор Чалов не попал в стартовый состав армейского клуба на матч 2‑го тура с «Пари НН» из соображений ротации.

— Федор Чалов сегодня остался в запасе. По какой причине?

— Федор и Саша Зделар на скамейке, мы сделали ротацию. Поставили на поле игроков, которые на данный момент лучше готовы. У нас качественная скамейка сегодня, есть возможность менять игру через замены, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Чалов близок к переходу в ПАОК.

В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между нижегородским «Пари НН» и московским ЦСКА. Игра проводится на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. Стартовый свисток раздался в 15:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 0:0.