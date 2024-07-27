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Лепёхин: «Зенит» стал мощнее, не вижу предпосылок, что команда не обыграет «Рубин»

Лепёхин: «Зенит» стал мощнее, не вижу предпосылок, что команда не обыграет «Рубин»
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о предстоящем матче санкт-петербуржцев с «Рубином» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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«На данный момент только начало, поэтому не определился, кто и насколько сможет что-то противопоставить «Зениту» в этом сезоне. «Зенит» не стал слабее, чем в прошлом году, а с другими командами пока ничего не ясно. Поэтому «Зенит» в матче с «Рубином» остаётся фаворитом. Но если случится какое-то чудо, то «Зенит» не выиграет эту встречу. Однако не вижу никаких предпосылок, что случится сенсация. По игре «Зенита» в двух матчах стало видно, что он стал мощнее», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Оба клуба успешно стартовали в новом сезоне чемпионата России по футболу. Петербургский коллектив в гостях обыграл «Крылья Советов» со счётом 4:0, а казанцы на выезде одержали победу над «Пари НН» (4:2).

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