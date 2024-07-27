Аргентина — Ирак: стартовые составы команд на матч Олимпиады-2024

Сегодня, 27 июля, состоится матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы В сборные Аргентины и Ирака. Команды будут играть на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Начало матча — в 16:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Стали известны стартовые составы играющих команд:

Аргентина: Рульи, Ди Чезаре, Отаменди, Солер, Гарсия, Эссе, Медина, Фернандес, Альмада, Бельтран, Альварес.

Ирак: Хасан, Тахсин, Аль Корджи, Амер, Макнази, Аль-Мухтар, Амин, Байеш, Джассим, Хуссейн, Мохаммед.

Кроме сборных Аргентины и Ирака, в группе В выступают национальные команды Марокко и Украины.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.