БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Магуайр оценил качества новичка «МЮ» Лени Йоро

Гарри Магуайр оценил качества новичка «МЮ» Лени Йоро
Комментарии

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о качествах 18-летнего партнёра по позиции Лени Йоро, недавно перешедшего в клуб из «Лилля».

«Мы не должны забывать, что он очень молод. Наша работа как центральных защитников постарше — помогать ему, по-дружески общаться, объяснить ему, чего следует ожидать от игры. У него есть все качества центрального защитника в современном футболе», — приводит слова Магуайра интернет-издание The Telegraph.

18-летний французский защитник перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лилля» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 62 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Йоро в € 50 млн.

Материалы по теме
Новичок «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро рассказал о своём стиле игры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android