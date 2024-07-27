Гарри Магуайр оценил качества новичка «МЮ» Лени Йоро

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о качествах 18-летнего партнёра по позиции Лени Йоро, недавно перешедшего в клуб из «Лилля».

«Мы не должны забывать, что он очень молод. Наша работа как центральных защитников постарше — помогать ему, по-дружески общаться, объяснить ему, чего следует ожидать от игры. У него есть все качества центрального защитника в современном футболе», — приводит слова Магуайра интернет-издание The Telegraph.

18-летний французский защитник перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лилля» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 62 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Йоро в € 50 млн.