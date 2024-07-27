Андрей Червиченко: может, Довбню взяли в «Спартак» подсиживать Реброва

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о переходе 37-летнего вратаря Александра Довбни в московскую команду.

«Понятия не имею, зачем «Спартак» подписал Довбню. Если бы там была хотя бы какая-то финансовая составляющая, можно было бы подумать, что это хитрая финансовая схема, проводятся какие-то расчёты. Может, взяли подсиживать Реброва — полгодика попылит в команде, а потом Реброва отправят на выход, а Довбню тренером вратарей.

«Спартак» любит делать странные трансферы. Они как-то покупали какого-то итальянского вратаря, которого никто не видел в воротах. Мне кажется, они либо монетку подкидывают, либо карты таро разбрасывают. Может, как американцы делают, когда они с мертвецами общаются — водят по доске, а там какие-то буквы. Примерно так же «Спартак» покупает футболистов. Садятся советом директоров, какие буквы вылезут на доске — таких футболистов и берут», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.