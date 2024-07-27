Вратарь «Химок» Обухов: в матче со «Спартаком» будем играть только на победу

Голкипер «Химок» Игорь Обухов высказался о предстоящем матче со «Спартаком». Матч состоится завтра, 28 июля. Начало – в 15:00 мск.

«В предстоящее воскресенье увидим, сможем ли достигнуть того же результата, что «Оренбург» в игре со «Спартаком». В любом случае будем играть только на победу, но будет непростой матч. Всё в наших силах», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Московский «Спартак» в матче 1-го тура нового сезона РПЛ уступил «Оренбургу» со счётом 0:2 и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» в стартовом туре поделили очки в игре с махачкалинским «Динамо», которая завершилась со счётом 1:1. Подмосковная команда расположилась на 10-й строчке.

Новый сезон РПЛ стартовал 20 июля. Чемпионат пройдёт с 20 июля 2024 года по 24 мая 2025-го. Действующим победителем Российской Премьер-Лиги является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул.