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Эндрик повторил фразу Мбаппе и Роналду на презентации в качестве игрока «Реала»

Эндрик повторил фразу Мбаппе и Роналду на презентации в качестве игрока «Реала»
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Новичок мадридского «Реала» Эндрик во время своего выступления на презентации в качестве игрока «Королевского клуба» повторил фразу Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду, сказанную ими во время их представления в качестве игроков «сливочных».

«А теперь давайте все прокричим: 1, 2, 3, вперёд Мадрид (1, 2, 3, Hala Madrid. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Эндрика As.

Игрок будет выступать в «Реале» под 16-м номером. Футболист уже прошёл медобследование. После презентации игрок даст свою первую пресс-конференцию в качестве футболиста мадридского клуба.

18-летний Эндрик подписал контракт с «Реалом» этой зимой. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Эндрик является воспитанником «Палмейраса», прошёл путь от U17 до основной команды. Всего за первый состав бразильской команды нападающий сыграл 80 матчей, забил 21 мяч и отдал четыре голевые передачи. В прошлом сезоне нападающий был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии.Transfermarkt оценивает 17-летнего футболиста в € 60 млн.

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