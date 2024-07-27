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Пари НН — ЦСКА, результат матча 27 июля 2024, счёт 0:3, РПЛ-2024/2025

ЦСКА разгромил «Пари НН» в гостевом матче 2-го тура РПЛ
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27 июля состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между нижегородским «Пари НН» и московским ЦСКА. Игра проводилась на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Стартовый свисток раздался в 15:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу армейцев.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 15'     0:2 Дивеев – 50'     0:3 Обляков – 78'    

На 15-й минуте нападающий армейцев Тамерлан Мусаев открыл счёт в игре. На 50-й минуте защитник гостей Игорь Дивеев удвоил преимущество своей команды. На 78-й минуте полузащитник москвичей Иван Обляков довёл дело до разгрома.

В стартовом туре нового сезона чемпионата России по футболу московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ростовом» — встреча закончилась со счётом 0:0. «Пари НН» дома проиграл казанскому «Рубину» — 2:4.

Напомним, ЦСКА завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на шестом месте. «Пари Нижний Новгород» финишировал в турнирной таблице на 13-й строчке.

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