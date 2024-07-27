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«Пари НН» — ЦСКА: Дивеев удвоил преимущество армейцев в начале второго тайма

«Пари НН» — ЦСКА: Дивеев удвоил преимущество армейцев в начале второго тайма
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В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между нижегородским «Пари НН» и московским ЦСКА. Игра проводится на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. Стартовый свисток раздался в 15:00 по московскому времени. После первого тайма счёт 2:0 в пользу армейцев.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 15'     0:2 Дивеев – 50'     0:3 Обляков – 79'    

Автором единственного гола в первой половине стал нападающий армейцев Тамерлан Мусаев. На 50-й минуте защитник гостей Игорь Дивеев удвоил преимущество своей команды.

В стартовом туре нового сезона чемпионата России по футболу московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ростовом» — встреча закончилась со счётом 0:0. «Пари НН» дома проиграл казанскому «Рубину» — 2:4.

Напомним, ЦСКА завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на шестом месте. «Пари Нижний Новгород» финишировал в турнирной таблице на 13-й строчке.

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