БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ

«Рубин» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток раздастся в 17:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящей встречи.

Команды опубликовали стартовые составы.

«Рубин»: Нигматуллин, Рожков, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Кабутов, Безруков, Йочич, Зотов, Вада, Даку.

«Зенит»: Латышонок, Караваев, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Глушенков, Кассьерра, Педро.

Оба клуба успешно стартовали в новом сезоне чемпионата России по футболу. Петербургская команда в гостях обыграла «Крылья Советов» со счётом 4:0, а казанцы на выезде одержали победу над «Пари НН» (4:2).

«Зенит» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на первом месте. «Рубин» финишировал в турнирной таблице восьмым.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Как «Зенит» похоронил зарождавшуюся гегемонию «Рубина»
Как «Зенит» похоронил зарождавшуюся гегемонию «Рубина»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android