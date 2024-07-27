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Аргентина — Ирак: южноамериканская команда открыла счёт

Аргентина — Ирак: южноамериканская команда открыла счёт
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречаются участники группы В сборные Аргентины и Ирака. Команды играют на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Матч начался в 16:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в игре — 1:0.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 16:00 МСК
Аргентина U23
Перерыв
1 : 1
Ирак U23
1:0 Альмада – 13'     1:1 Хуссейн – 45+4'    

На 14-й минуте встречи счёт открыл аргентинский нападающий Тьяго Альмада, которому ассистировал Хулиан Альварес.

Кроме сборных Аргентины и Ирака, в группе В выступают национальные команды Марокко и Украины.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

Турнирная таблица футбольного турнира Олимпиады-2024
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