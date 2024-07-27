Нигматуллин — о Довбне в «Спартаке»: в Европе есть мода на возрастного третьего вратаря

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на новость о том, что «Спартак» объявил о заключении трудового соглашения с 37-летним голкипером Александром Довбней.

«В иностранных клубах есть такая мода, когда третий вратарь возрастной, там голкиперам по 40 и больше лет. Если взять «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Сити». Поэтому приобретение Довбни «Спартаком» произошло для создания определённой атмосферы», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Последним клубом Довбни до того, как он присоединился к «Спартаку», был «Шинник», за который Александр выступал с июля 2023 года. 37-летний футболист покинул клуб из Ярославля в нынешнем июле. Первой командой Довбни на профессиональном уровне стала финская «Хака». В составе клуба из Валкеакоски голкипер получил опыт игры в еврокубках и стал серебряным призёром чемпионата страны. Затем вратарь выступал в России за «Торпедо», «Луч-Энергию», «СКА-Хабаровск», «Оренбург», «Ротор». Он помог «Торпедо» и «СКА-Хабаровск» добиться повышения в классе.