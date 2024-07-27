Бушманов: отстранение Соболева добавит положительных эмоций «Спартаку» в матче с «Химками»

Бывший российский футболист Евгений Бушманов считает, что отстранение нападающего «Спартака» Александра Соболева положительно скажется на настрое красно-белых в предстоящем матче 2-го тура РПЛ с «Химками». Встреча состоится завтра, 28 июля, в 15:00 мск.

«От «Спартака» в матче с «Химками» жду реабилитации после поражения и победы. Сложно сказать, как пройдёт игра, потому что «Химки» — новая команда, а «Спартак» очень сильно перестраивается. Но, конечно, «Спартак» будет доминировать. Мне кажется, отстранение Соболева добавит положительных эмоций команде в предстоящем матче», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Московский «Спартак» в матче 1-го тура нового сезона РПЛ уступил «Оренбургу» со счётом 0:2 и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» в стартовом туре поделили очки в игре с махачкалинским «Динамо», которая завершилась со счётом 1:1. Подмосковная команда расположилась на 10-й строчке.