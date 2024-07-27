«Барселона» разместит на шортах футболистов эмблему нового спонсора — Mundo Deportivo

«Барселона» разместит на шортах футболистов эмблему нового спонсора — компании Medusa. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, новый контракт будет приносить каталонскому клубу ежегодно € 5 млн. Соглашение рассчитано на три года. Совет директоров клуба принял решение, что логотип спонсор будет располагаться на передней части шорт футболистов основной команды.

Medusa является компанией, которая специализируются на производстве дезинфицирующих средств, обеспечивающих защиту от бактерий, грибков и вирусов.

«Барселона» прошлый сезон завершила на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 85 очков. Победителем турнира стал мадридский «Реал», который набрал 95 очков.