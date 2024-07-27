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Радченко: зачем «Спартаку» 37-летний Довбня? Лучше подтягивать к основе молодого вратаря

Радченко: зачем «Спартаку» 37-летний Довбня? Лучше подтягивать к основе молодого вратаря
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Бывший футболист Дмитрий Радченко высказался о переходе 37-летнего вратаря Александра Довбни в московскую команду.

«Надо спрашивать у тренерского штаба «Спартака», для чего им 37-летний Довбня. Максименко и Селихов — это два очень приличных и опытных вратаря. Поэтому зачем им третий? Мне кажется, к основе можно было бы подтягивать молодого вратаря. Я надеюсь, академия «Спартака» работает?» — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Последним клубом Довбни до того, как он присоединился к «Спартаку», был «Шинник», за который Александр выступал с июля 2023 года. 37-летний футболист покинул клуб из Ярославля в нынешнем июле.

Первой командой Довбни на профессиональном уровне стала финская «Хака». В составе клуба из Валкеакоски голкипер получил опыт игры в еврокубках и стал серебряным призёром чемпионата страны. Затем вратарь выступал в России за «Торпедо», «Луч-Энергию», «СКА-Хабаровск», «Оренбург», «Ротор». Он помог «Торпедо» и «СКА-Хабаровск» добиться повышения в классе.

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