Холанд: тяжело быть в форме, когда проводишь более 70 матчей за год

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался насчёт перегруженного графика у футболистов.
«На Евро-2024 мы все могли увидеть, насколько уставшими были футболисты. Вы сами могли увидеть уровень [футбола], могли наблюдать за лицами игроков, по которым видно, насколько они устали от футбола, если можно так выразиться.
Думаю, так же будет и в новом сезоне. Возможно, не с самого начала, хотя у некоторых не было длинного отпуска. Сейчас мы движемся именно таким путём. Не думаю, что мы можем быть в форме в каждой игре. Трудно быть в форме, когда проводишь более 70 матчей в год», — приводит слова Холанда The Independent.
В минувшем сезоне норвежский нападающий провёл 53 матча за клуб и сборную.
Сколько стоят молодые футболисты: