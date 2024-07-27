«Факел» — «Акрон»: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 20:00

Сегодня, 27 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и тольяттинским «Акроном». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За всё время «Факел» и «Акрон» лишь четыре раза встречались между собой. Все матчи прошли в рамках чемпионата Первой лиги. Трижды победу одерживала команда из Воронежа, и лишь раз сильнее оказывались футболисты «Акрона».

В матче 1-го тура нынешнего сезона РПЛ «Факел» на выезде уступил московскому «Динамо» (1:3), а «Акрон» проиграл в Москве «Локомотиву» со счётом 2:3.