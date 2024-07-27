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«Факел» — «Акрон»: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 20:00

«Факел» — «Акрон»: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 20:00
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Сегодня, 27 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и тольяттинским «Акроном». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За всё время «Факел» и «Акрон» лишь четыре раза встречались между собой. Все матчи прошли в рамках чемпионата Первой лиги. Трижды победу одерживала команда из Воронежа, и лишь раз сильнее оказывались футболисты «Акрона».

В матче 1-го тура нынешнего сезона РПЛ «Факел» на выезде уступил московскому «Динамо» (1:3), а «Акрон» проиграл в Москве «Локомотиву» со счётом 2:3.

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