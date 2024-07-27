Узбекистан — Египет: стартовые составы команд на матч Олимпиады-2024

Сегодня, 27 июля, состоится матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы С сборные Египта и Узбекистана. Команды будут играть на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

Узбекистан: Нематов, Хусанов, Хамралиев, Аликулов, Абдирахматов, Буриев, Халматов, Урунов, Жалолиддинов, Файзуллаев, Шомуродов.

Египет: Алаа, Абдельмагид, Айд, Мохамед, Файед, Шехата, Эльнени, Кука, Файсаль, Адель, Сайед.

Кроме сборных Египта и Узбекистана, в группе С выступят национальные команды Доминиканской Республики и Испании. Две лучшие команды выйдут в четвертьфинал турнира.

Футбольный турнир на Олимпийских играх – 2024 в Париже проходит с 24 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является сборная Бразилии. В финале южноамериканцы обыграли сборную Испании со счётом 2:1 (д. вр).