БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Узбекистан — Египет: стартовые составы команд на матч Олимпиады-2024

Узбекистан — Египет: стартовые составы команд на матч Олимпиады-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 июля, состоится матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы С сборные Египта и Узбекистана. Команды будут играть на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 18:00 МСК
Узбекистан U23
1-й тайм
0 : 1
Египет U23
0:1 Кука – 11'    

Стартовые составы команд:

Узбекистан: Нематов, Хусанов, Хамралиев, Аликулов, Абдирахматов, Буриев, Халматов, Урунов, Жалолиддинов, Файзуллаев, Шомуродов.

Египет: Алаа, Абдельмагид, Айд, Мохамед, Файед, Шехата, Эльнени, Кука, Файсаль, Адель, Сайед.

Кроме сборных Египта и Узбекистана, в группе С выступят национальные команды Доминиканской Республики и Испании. Две лучшие команды выйдут в четвертьфинал турнира.

Футбольный турнир на Олимпийских играх – 2024 в Париже проходит с 24 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является сборная Бразилии. В финале южноамериканцы обыграли сборную Испании со счётом 2:1 (д. вр).

Календарь матчей Олимпиады-2024 по футболу
Турнирная таблица Олимпиады-2024 по футболу
Материалы по теме
Наши в Париже-2024: весь состав россиян на Олимпиаде
Наши в Париже-2024: весь состав россиян на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android