Дмитрий Радченко: победа «Химок» над «Спартаком» не будет сенсацией

Бывший футболист Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между московским «Спартаком» и «Химками».

«Спартаку» за неделю очень сложно что-то поменять в игре. Клуб ещё не решил свои внутренние проблемы, которые существуют. Поэтому от «Спартака» не стоит ждать какой-то яркой игры, и для меня не будет сенсацией, если «Химки» победят в этом матче», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между «Спартаком» и «Химками» состоится в воскресенье, 28 июля. Команды будут играть на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 15:30 по московскому времени.