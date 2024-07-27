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Дмитрий Радченко: победа «Химок» над «Спартаком» не будет сенсацией

Дмитрий Радченко: победа «Химок» над «Спартаком» не будет сенсацией
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Бывший футболист Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между московским «Спартаком» и «Химками».

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Спартак М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартаку» за неделю очень сложно что-то поменять в игре. Клуб ещё не решил свои внутренние проблемы, которые существуют. Поэтому от «Спартака» не стоит ждать какой-то яркой игры, и для меня не будет сенсацией, если «Химки» победят в этом матче», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между «Спартаком» и «Химками» состоится в воскресенье, 28 июля. Команды будут играть на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 15:30 по московскому времени.

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