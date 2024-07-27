Чанов: ожидал усиления игры ЦСКА после матча с «Ростовом» — с «Пари НН» это получилось

Бывший футболист ПФК ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об игре армейцев в матче 2-го тура РПЛ с «Пари НН». Красно-синие одержали победу со счётом 3:0.

«После игры с «Ростовом» многие начали сомневаться. Но «Ростов» сам по себе повыше классом, чем «Пари НН». К тому же прошло не так много времени. Я ожидал усиления игры команды после матча с «Ростовом», потому что дальше — больше. Сегодня это получилось.

Мне понравились разрезающие передачи ЦСКА. Да, не всё пока получается, но они обостряли, и было неплохо. Первый гол забит не без доли везения, но везёт сильнейшим. Многие сомневались, что ЦСКА будет играть от обороны. Во всяком случае, в матче с «Пари НН» мы этого не увидели», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.