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Чанов: ожидал усиления игры ЦСКА после матча с «Ростовом» — с «Пари НН» это получилось

Чанов: ожидал усиления игры ЦСКА после матча с «Ростовом» — с «Пари НН» это получилось
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об игре армейцев в матче 2-го тура РПЛ с «Пари НН». Красно-синие одержали победу со счётом 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 15'     0:2 Дивеев – 50'     0:3 Обляков – 78'    

«После игры с «Ростовом» многие начали сомневаться. Но «Ростов» сам по себе повыше классом, чем «Пари НН». К тому же прошло не так много времени. Я ожидал усиления игры команды после матча с «Ростовом», потому что дальше — больше. Сегодня это получилось.

Мне понравились разрезающие передачи ЦСКА. Да, не всё пока получается, но они обостряли, и было неплохо. Первый гол забит не без доли везения, но везёт сильнейшим. Многие сомневались, что ЦСКА будет играть от обороны. Во всяком случае, в матче с «Пари НН» мы этого не увидели», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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