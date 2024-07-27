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Николя Пепе: такие игроки, как я или Мудрик, не виноваты, что за нас много заплатили

Николя Пепе: такие игроки, как я или Мудрик, не виноваты, что за нас много заплатили
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Бывший крайний нападающий лондонского «Арсенала» Николя Пепе высказался о проблеме влияния завышенных цен на восприятие уровня игры футболистов. Напомним, летом 2019 года «канониры» приобрели ивуарийского футболиста за € 80 млн.

«Если бы «Арсенал» купил меня за £ 20 млн (€ 23,7 млн), то, возможно, всё было бы по-другому. Игрок ни в чём не виноват.

Футболисты не просят £ 100 млн (€ 118 млн) или £ 90 млн (€ 106 млн) за свой переход. Но так обстоят дела в футбольном мире, и это то, чего люди не могут понять.

Есть также такие [дорогостоящие] игроки, как [Михаил] Мудрик и Антони, которые не всегда показывают себя с лучшей стороны, но всё же они неплохие футболисты», — приводит слова Пепе BBC.

В период игры за лондонский клуб Пепе принял участие в 112 матчах во всех турнирах (27 голов и 21 ассист).

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